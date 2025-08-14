今日14日の近畿地方は、大阪や京都で8日ぶりに最高気温が35℃以上となるなどまた猛暑が戻ってきました。今日14日、大阪管区気象台より発表された1か月予報によると、この先の1か月は平年より気温の高い状態がつづく見通しです。夏の疲れが出てくるころなので、熱中症など体調の管理に注意が必要です。今日14日は近畿の半数近くの地点で猛暑日に今日14日の近畿地方は、夏の高気圧に覆われて強い日差しが照り付け、気温がぐんぐんと