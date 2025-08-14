鹿児島県内の60代女性が先月下旬、「イガラシ」を名乗る男からのうその電話を信じ、1000万円相当の暗号資産をだまし取られました。 県警によりますと、県内の60代の女性は先月下旬、「イガラシ」を名乗る男から、「あなたに500万円相当の暗号資産があることが分かったので、私たちの会社で振り込み手続きを手伝います。費用は3万円です」などと電話がありました。 大金が手に入ると思い込んだ女性はその場で男に手続きを依頼し、