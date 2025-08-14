マンチェスター・シティは14日、チェルシーが進めているライプツィヒMFシャビ・シモンズ獲得交渉を横取りする可能性を検討している。『トーク・スポーツ』が伝えた。オランダ代表MFシモンズは、チェルシーと個人合意済み。だが、まだクラブ間では合意に至っていない。この状況がシティに割り込む余地を与える可能性があるという。現時点でシティは関心を示す程度に留まっており、選手の放出状況次第になる。シティはFWサビー