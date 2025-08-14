アフリカ開発会議で想定される主な成果政府が、20〜22日に横浜市で開催する第9回アフリカ開発会議（TICAD）で、インド、中東諸国と連携してアフリカの経済成長を後押しする新たな構想「インド洋・アフリカ経済圏イニシアチブ」を提唱する方向で調整していることが分かった。自由貿易推進に向けた産学官の枠組み設置も確認する。複数の日本政府関係者が14日、明らかにした。中国がアフリカへの巨額支援で影響力を拡大する中、産