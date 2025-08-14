「全国高校野球選手権・２回戦、横浜５−１綾羽」（１４日、甲子園球場）高知中央との１回戦で九回に１点差を追いつき、延長タイブレークで甲子園初勝利を挙げた綾羽は、優勝候補との対戦にも臆せず立ち向かった。初回、１、２番の連打からチャンスをつかみ山本迅一郎捕手（３年）の犠飛で先制に成功。先発した米田良生有投手（２年）が、左腕から繰り出す変化球で「うまく横浜の左バッターの体を起こしてくれた」（千代純