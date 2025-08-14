１４日の東京株式市場は前日までの騰勢が一服。日銀の早期利上げ観測が広がり、主力株に対して利益確定目的の売りを促した。 大引けの日経平均株価は前営業日比６２５円４１銭安の４万２６４９円２６銭と７日ぶり急反落。プライム市場の売買高概算は２０億５９６２万株、売買代金概算は５兆４４８２億円。値上がり銘柄数は４５５、対して値下がり銘柄数は１１０９、変わらずは５８銘柄だった。 この日の日経平均は下落