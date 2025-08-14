韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の妻・金建希（キム・ゴンヒ）容疑者が逮捕された事件で、金容疑者が政府人事への口利きを依頼した支援者から総額1000万円を超えるブランド品を受け取った疑いがあると韓国メディアが報じました。金建希容疑者は、知人が経営する会社の株価操作に関与した疑いや、便宜を図る見返りにブランド品を受け取ったあっせん収賄などの疑いで、おととい逮捕されました。韓国メディアによりますと、