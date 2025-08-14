英ＧＤＰが予想上回る、ポンド買い材料に＝ロンドン為替 ロンドン朝方からポンドが堅調に推移している。日本時間午後３時に発表された一連の英経済指標で、月次ＧＤＰ（６月）が前月比＋０．４％と市場予想＋０．２％や前回の－０．１％を上回ったことがポンド買いを誘った。さらに、四半期ベースでも第２四半期ＧＤＰ速報値が前期比＋０．３％（予想＋０．１％、前回＋０．７％）と予想を上回った。月次デӦ