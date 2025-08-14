8月15日（金）の『徹子の部屋』に、長崎原爆被害者の森田富美子さんと娘の京子さんが登場する。【映像】ますだおかだ岡田、50代で人生激変。8年前に離婚、6年前に再婚…さらに娘・岡田結実が結婚今年は終戦から80年の節目の年。戦争の記憶が風化していくなか、平和の大切さを語り継ごうとしている森田富美子さん（96歳）。富美子さんは16歳のとき、長崎の原爆で両親と3人の弟を失った。その記憶を75年封印してきた富美子さんだった