14日午後4時31分ごろ、北海道、青森県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日高地方中部で、震源の深さはおよそ130km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の千歳市、函館市、苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、新ひだか町、それに浦幌町、青森県のむつ市と