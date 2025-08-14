テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』の第7話「季節はずれの雪女」が13日深夜、テレビ朝日系で放送された。人気キャラ・ゆきめが初登場し、ぬ〜べ〜とキスするシーンがあったが、作品公式Xではこの演出の裏側を説明した。【画像】ゆきめ＆ぬ〜べ〜濃厚キス！話題の『地獄先生ぬ〜べ〜』原作＆原画シーン第7話は、季節外れの雪が降る童守町。広たちは異常気象を怪しむが、鵺野はどこか浮かれ気味だった。降り積もる雪とともに、鵺