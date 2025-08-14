SNS総フォロワー数1000万人超のライバー事務所「イズニート」を率いる超無課金こと石田拳智氏（28）が11日から開催中の徳島・阿波踊りの会場でプロデュース塩焼きそば屋台を出店し、自身のほか「イズニート」所属の人気TikTokライバー夢幻らも店に立つなどして盛り上げ、現地のファンやSNSを沸かせている。店舗は徳島駅前の元町おどり広場付近に12日から出店。スパイス香るごだわりの塩焼きそばのほか、ビールなどの飲み物や、ライ