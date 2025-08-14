日本坩堝 [東証Ｓ] が8月14日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比46.2％減の7700万円に落ち込み、通期計画の6億円に対する進捗率は12.8％にとどまり、5年平均の30.8％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.6％→2.3％に大幅悪化した。 株探ニュース