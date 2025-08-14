女子ゴルフのNEC軽井沢72は15日から3日間、長野・軽井沢72ゴルフ北Cで開催され、ツアー3勝の河本結（26＝RICOH）が2週連続優勝と大会連覇の同時達成の快挙に挑む。先週の北海道meijiカップはトップと4打差の8位で出た最終日に追い上げ、1打差で迎えた15番でショットインイーグルを決めて混戦を抜け出し今季初優勝を飾った。週明けに関係者、友人らにケーキでお祝いをしてもらったが、本人の中ではもう終わったこと。「優勝し