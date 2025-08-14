新潟県含む北陸地方では20日頃から、かなりの高温が予想されるとして14日、新潟地方気象台が早期天候情報を発表しました。発表によると、20日頃からの5日間の平均気温は平年より2.5℃以上高くなる見込みです。北陸地方の気温は、最近1週間は低い日が多くなりましたが、向こう2週間は暖かい空気に覆われやすいため高く、20日頃からは“10年に1度”程度のかなり高くなる可能性があるとしています。気象台の2週間気温予報によると日中