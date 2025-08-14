8月13日、中国・邯鄲で開催されている「FIBA 3×3 ユース・ネーションズリーグ 2025 アジア」で3x3U23男子日本代表がSTOP3準優勝を達成した。 メンバーは下川拓海（SHINAGAWACC WILDCATS）、ロイ優太郎（白鷗大学）、坂本康成（筑波大学）、岩屋頼（SHINAGAWA CITY BASKETBALL）が選出された。また、堀陽稀（SHINAGAWA CITY BASKETBALL）は控えメンバーとして帯同している 予選1
