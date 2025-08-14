太平洋戦争で日本軍は特攻を行い、多くの若者たちが犠牲となった。日本海軍の特攻兵器「桜花」の搭乗員だった浅野昭典さんは「戦時中は無謀な作戦とは思っていなかった」と語る。取材したノンフィクション作家・早坂隆さんの著書『戦争の肖像 最後の証言』（ワニ・プラス）より、一部を紹介する――。イギリス空軍博物館に保管されている桜花一一型（画像＝Alan Wilson／CC-BY-SA-2.0／Wikimedia Commons）■日本海軍の切り札、異