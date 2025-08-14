フルッタフルッタがこの日の取引終了後に第１四半期（４～６月）単独決算を発表しており、売上高１０億６８００万円（前年同期比２．３倍）、営業利益１億６１００万円（同１１．５倍）、純利益１億３２００万円（前年同期３００万円）となった。 主力のアサイー関連製品について、大手外食企業や大手コンビニエンスストアでの原料採用が進み売り上げを大きく伸ばしたことが牽引した。また、ピタヤ（レッドドラ