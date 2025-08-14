今月7日、岐阜県本巣市の川岸に愛知県常滑市の女性の遺体を遺棄したとして、男女2人が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、岐阜市に住む立花浩二容疑者（54）と、神原美希容疑者（35）です。警察によりますと、2人は今月7日、本巣市根尾越波の川岸に愛知県常滑市に住むパート・立野恵子さん（53）の遺体を遺棄した疑いが持たれています。今月6日、立野さんの夫から愛知県の常滑警察署に行方不明届が出され、立野さん