NPB（日本野球機構）は14日の公示を発表。ロッテはこの日の日本ハム戦に先発登板する河村説人投手を登録しました。河村投手は21年に4勝を挙げるも22年9月に右肘手術を受け、23年オフに育成での再契約となっていました。そして、24年7月に支配下復帰を果たしています。現在5連敗中のチームを救う救世主となるか注目です。