ペッパーフードサービス [東証Ｓ] が8月14日大引け後(16:30)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の最終損益(非連結)は1億8900万円の赤字(前年同期は1900万円の赤字)に赤字幅が拡大し、従来の5600万円の赤字予想からも赤字幅を拡大して着地。 併せて、通期の同損益を従来予想の5400万円の黒字→9000万円の赤字(前期は2800万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発