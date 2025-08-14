福岡県庁で服部誠太郎知事（右）と面会する赤沢賃金向上相＝14日午前赤沢亮正賃金向上担当相は14日、福岡県庁を訪れ、服部誠太郎知事に最低賃金増額への協力を要請した。「全国平均引き上げのけん引役となってほしい」と述べた。国の中央最低賃金審議会が2025年度改定額の目安を決めた後、都道府県知事を訪ねて協力を求めるのは初めて。赤沢氏は、中小企業の賃上げを後押しする都道府県に、最低賃金が目安を上回る場合は、財政