◆セ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ヤクルト小沢怜史投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム福島蓮投手▽ロッテ河村説人投手▽楽天藤井聖投手▽オリックス井口和朋投手▽西武黒田将矢投手【出場選手登録抹消】▽楽天浅村栄斗内野手▽オリックス曽谷龍平投手