門司海上保安部によると、14日午前11時ごろ、福岡県宗像市の沖合で男性1人の遺体が浮いているのを、同県警ヘリコプターが見つけた。同県では10日午後、豪雨で氾濫した川に男性が流されたとの通報があり、関連を調べる。