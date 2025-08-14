松井秀喜さんが宇宙飛行士に変身しました。松井さんがブランドアンバサダーを務めるテンピュールの新CMが14日発表されました。「テンピュール マットレス」と「テンピュール エルゴスマート」が設置されたベッドに横たわる松井さんがリモコン操作すると「宇宙に浮いているかのように体の負荷を和らげる」とベッドが動き松井さんの体を持ち上げます。「まるで、無重力睡眠」とうたうCMで松井さんが宇宙服に身を包み、ヘルメットを手