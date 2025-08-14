◆パ・リーグオリックス―楽天（１４日・京セラドーム大阪）オリックス・曽谷龍平投手が出場選手登録を抹消された。再調整では今季初めて。プロ３年目は開幕からローテーションの軸として奮闘し、チーム最多の８勝（６敗）を挙げていた。コンディション不良もあり、直近３試合は３連敗。１３日の楽天戦（京セラドーム大阪）では５回途中を６失点で降板していた。岸田監督も「ちょっと状態が悪そう。何か、おかしかったかな」と