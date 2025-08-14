健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開するTENTIAL（以下、テンシャル）は、夏休みシーズンにおいて“夏の疲れ”に関する意識調査を実施した。その結果、調査人数のうち27.6％の人が夏に足元の疲れを感じやすいと答えた一方、サンダルには疲れやすい・クッション性がないといった悩みを感じていることから、夏の足元ケアの重要性が明らかになった。同調査では、夏場の足元