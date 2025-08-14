お金を稼ぎ続けられる人は何が違うか。医師の和田秀樹さんは「東京大学の医学部に入ってからのバイトで、中高6年間で貯めたお金をすぐに稼げた体験から、私は常に入る金を増やそうという金銭感覚が培われた。若い頃より『使いたいから稼ぐ』という生き方は濃くなっている」という――。※本稿は、和田秀樹『どうせあの世にゃ持ってけないんだから 後悔せずに死にたいならお金を使い切れ！』（SBクリエイティブ）の一部を再編集した