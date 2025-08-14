広陵が第１０７回全国高校野球選手権の２回戦を辞退し、不戦勝で３回戦に進出した津田学園が１４日、第３試合終了後に甲子園練習を実施した。ナインは１６時ごろにグラウンドに姿を現し、三塁側ベンチ前で整列。一礼してからキャッチボールを開始した。ノックではナインのはつらつとした声が観客がいなくなった聖地にこだました。甲子園はほぼ無人状態。最後は大声で校歌を合唱した。練習後、佐川監督は「子供達が楽しく一生