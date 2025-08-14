´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØESQUIRE KOREA¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¡¢ASTRO¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¡Ë¤ÎCHA EUN-WOO¡Ê¥Á¥ã¥¦¥Ì¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿2025Ç¯9·î¹æ¤Î¥«¥Ðー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥óÈý¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ØESQUIRE KOREA¡Ù9·î¹æ¥«¥ÐーÁ´3¼ï¡¿»¶È±¸å¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÎÆü¾ï¡¿Ë·¼ç»Ñ¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì Â¾ ¢£¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬¥ª¥óÈýÃ»È±¤ÇÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª 7·î28Æü¤ËÊ¼Ìò¤ÎµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¸½ÌòÊ¼¤È¤·¤ÆÎ¦·³¤ËÆþÂâ¤·¤¿¥Á¥ã¥¦¥Ì¡£¡ÈÆþÂâÁ°ºÇ¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å&#12