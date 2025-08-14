グリーンモンスター [東証Ｇ] が8月14日大引け後(16:30)に決算を発表。25年6月期の連結経常利益は前の期比45.9％減の1億2500万円に落ち込み、26年6月期も前期比18.4％減の1億0200万円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結経常損益は5000万円の黒字(前年同期は2100万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-4.6％→8.7％に急改善した。 株探ニュース