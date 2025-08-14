ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番投手兼DH」で先発。投手としては5回途中5安打4失点、打者としては4打数1安打で打率は.284となった。チームは5－6で敗れた。そんななか、米スポーツ専門局はかつて6年間プレーしたエンゼルス相手に初登板を果たした大谷について、その躍動ぶりとファンの反応を紹介している。 ■初回にはいきなり三塁打も エンゼルス