巨人戦プロ野球・中日のチェイビス内野手が、13日に東京ドームで行われた巨人戦で衝撃的な一発を放った。中日ファンが待ち構えるレフトスタンド上段に飛び込む今季3号の特大弾。竜党からは、過去の助っ人になぞらえるなど、称賛の声が続出している。3-3と同点で迎えた6回無死走者なし。カウント0-2と追い込まれたチェイビスは、巨人の2番手・菊地のフォークボールを綺麗に振りぬいた。快音を残した打球がグングンと伸びると、