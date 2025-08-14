「無実を証明するにはお金が必要」などという警察官をかたる詐欺で岩国市に住む90代の男性が現金2870万円をだまし取られました。岩国警察署によりますとことし6月市内に住む90代の男性の家に検事を名乗る男から「暴力団の薬物事件の捜査であなた名義の携帯電話が出た」「あなたの口座に事件のお金が振り込まれている」などと電話があったということです。その後、警視庁の警察官を名乗る男から「無実を証明するにはお金が必要」と