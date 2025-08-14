巨人と読売新聞社は１４日、１６日に「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として東京ドームで開催する阪神戦で、球団ＯＢで米ヤンキースでも活躍した松井秀喜さんがセレモニアルピッチを務めると発表した。試合前の追悼セレモニーでは、黙とうや特別映像の上映なども行われる予定。詳細は球団公式サイトへ。