メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県本巣市の川岸に53歳の女性の遺体を遺棄したとして、男女2人が警察に逮捕されました。 死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、岐阜市の職業不詳、立花浩二容疑者(54)と神原美希容疑者(35)です。 警察によりますと8月7日、2人は共謀し、本巣市根尾越波の川岸に愛知県常滑市のパート、立野恵子さん(53)の遺体を遺棄した疑いがもたれています。 警察は2人の認否を明らかにしていません