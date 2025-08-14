スチュワートがIL入り。投手陣は呪われていると指摘された(C)Getty Imagesドジャースがまたしてもケガ人に悩まされている。夏のトレード期限でツインズから獲得したばかりのブロック・スチュワートが右肩の炎症で負傷者リスト入りした。打撃陣でも、打線を引っ張っていたマックス・マンシーが右脇腹の痛みのために現地時間8月13日のエンゼルス戦のスタメンを急きょ外れる事態となった。【動画】23年WBCの再戦！大谷がトラウト