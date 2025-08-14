インスタグラム、Facebookなどのソーシャルメディアプラットフォームを運営する「Meta」のCEOマーク・ザッカーバーグ氏が、カリフォルニア州パロアルトで過去14年間にわたり11軒の住宅を購入し、近隣住民の不満を招いている。2011年にクレセントパーク地区へ引っ越して以来、総額1億1000万ドル（約170億円）以上を投じて不動産を取得。「ニューヨーク・タイムズ」紙によると、