北九州市で14日早朝、酒に酔った状態で軽乗用車を運転したとして、41歳の女が現行犯逮捕されました。「奈良漬けを食べた」と話し、容疑を否認しています。警察によりますと、14日午前5時すぎ、北九州市八幡西区光明で、警察官がパトカーでパトロール中、パトカーを避けるように進行方向を変えて駐車場を出た軽乗用車を発見しました。停止を求めると、運転していた女から酒の臭いがしたため、呼気を調べたところ