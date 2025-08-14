【モデルプレス＝2025/08/14】タレントの小川菜摘が13日、自身のInstagramを更新。鶏胸肉と豆腐を使ったヘルシーナゲットのレシピを公開し、反響が寄せられている。【写真】小川菜摘、アイデア詰まった簡単ヘルシー料理◆小川菜摘、鶏胸肉＆豆腐のヘルシーナゲットレシピ披露小川は「鶏胸肉とお豆腐のナゲット」とオリジナルレシピを紹介。「鶏胸ひき肉に絹豆腐、ピザチーズ、にんにくチューブ、塩、片栗粉でコネコネ」「少量の油