喉元に宝石のような刺青を宿し、編み上げた髪の毛が特徴的な美女・せいらちん。さん（@prprtiara）、28歳。現在、都内でBar店員として3軒の店を掛け持ちする売れっ子だ。「人ではないものになりたい」と話す彼女の、凄絶な体験とは――。◆ずっといじめられてきた人生覇気に満ちた外見と裏腹に、せいらちん。さんの声は静かでしっとりとしている。開口一番、「ずっといじめられてきた人生なんです」と明かして、筆者を驚かせた