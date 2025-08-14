ピンクレディー増田恵子（67）が14日、文化放送「大竹まことのゴールデンラジオ」（月〜金曜午後1時）に生出演。テレビの生放送で歌唱したときにテンポが速かったと明かした。アシスタントのはるな愛から「昔のね、レコードの音源とか聴くでしょ、生放送で『8時だよ…』とかでピンクレディー出てきます…スゴいスピード速いんですよ」と話すと、増田も「そうなんですよ」と同意。パーソナリティーの大竹は「コマ送りみたくなってる