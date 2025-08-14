お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（32）が14日までにコンビのYouTubeチャンネルを更新。“次に来ると思うタレント”を明かした。23年9月の動画で「次に来る女性タレント」としてせいやが発表した女優の今森茉耶が、今年のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に抜てき。「先見の明がある」として視聴者から「25年の次に来る女性タレント」を聞かれ、せいやは「いっぱいいますけど、最近は桜田ひよりさん