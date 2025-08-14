NPB(日本野球機構)が14日の公示を発表し、日本ハムは福島蓮投手を1軍登録しました。福島投手は2021年ドラフトの育成1位で八戸西高から日本ハムに入団した22歳です。7月13日のオリックス戦に先発として今季初登板すると、5回90球を投げ被安打4、2奪三振、3四球で無失点と試合を作り、今季初勝利を手にしていました。翌7月14日に抹消となっていた福島投手は、ファームでは今季14試合に主に先発で登板して4勝3敗、防御率2.55の成績を