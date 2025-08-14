NPB(日本野球機構)は14日の公示を発表。オリックスは井口和朋投手を登録して、曽谷龍平投手を抹消しました。井口投手は6月4日に抹消されて以来の1軍登録。今季、1軍では4試合に登板して防御率7.36の成績ですが、ファームでは25試合に登板して3勝0敗、防御率0.43の好成績を残しています。抹消となった曽谷投手は前日の楽天戦に先発するも、4回1/3を6失点で自身3連敗、今季6敗目(8勝)を喫していました。