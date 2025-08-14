プロ野球・楽天は14日、浅村栄斗選手の登録を抹消しました。浅村選手は7月7日に登録を抹消され、2軍で調整後8月5日に1軍登録されましたが、4試合に出場し14打数1安打と調子が上がらず、ここまで76試合に出場し5本塁打24打点で打率.231の成績となっています。また、楽天は藤井聖投手を1軍登録。今季15試合に登板し4勝5敗で防御率3.00の成績。この日のオリックス戦で予告先発となっています。