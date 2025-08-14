おうちで簡単にカクテル作りを楽しめる本『型破りカクテル』（Gakken）が、9月25日に発売される。先行して2025年8月13日（水）に予約販売が開始された。 細かい計量なし×特別な材料なし×専用の器具なしでいつも飲んでいるお酒よりも少しグレードアップしたカクテルを楽しめる同書。Instagramで約9万人のフォロワーを誇るしお【家飲み職人】が生み出したカクテルの数々を掲載。ヨーグストをプラスしたも