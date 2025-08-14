14日朝早く、三重県津市にある県道の交差点近くで、69歳の男性が死亡しているのが見つかりました。警察によりますと、14日午前5時ごろ、津市納所町の交差点近くで、通行人の男性から「自転車と人が倒れている」と110番通報がありました。倒れていたのは、津市八町に住む大川覺さん（69）で、頭部から出血していたほか、全身を強く打っていて、その場で死亡が確認されました。現場に大破した自転車のほか、車のバンパーとみられる部