山形県南部を走るローカル鉄道のフラワー長井線（長井市提供）山形県南部を走るローカル鉄道のフラワー長井線で、沿線の長井市が「地域おこし協力隊制度」を活用した運転士の採用を進めている。運転士不足による苦境を脱するため、未経験者を採用後に育成して「デビュー」させる計画だ。地域交通の維持が課題となる中、市は新たな人材の活躍を期待する。フラワー長井線は、県や沿線自治体が出資する第三セクターの山形鉄道が運