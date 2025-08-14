演歌歌手の藤あや子が13日に自身のアメブロを更新。実はとっても大好きなものについてつづった。この日、藤は「実はとっても大好きです」というタイトルでブログを更新し「八千穂高原の道の駅」を訪れたことを報告。「全国の道の駅を制覇したいくらい道の駅大好き人間です」と告白しつつ「今回はたくさんのローカルパンGET」と購入品を公開した。続けて「どれにしようか迷っちゃう バター小倉サンドをいただきまーす」と報告